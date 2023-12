Lazio: assessore Bilancio, per la prima volta regione non ha contrazione di debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta la Regione Lazio "non ha contrazione di debito, una cosa di cui siamo orgogliosi. La settimana scorsa abbiamo cancellato un mutuo da 150 milioni di euro contratto con la Banca europea per gli investimenti che alleggerisce l'indebitamento della nostra regione e per la prima volta c'è un debito che si ridurrà anziché lievitare come accaduto in tutti questi anni''. Lo ha detto l'assessore al Bilancio della Regione Lazio Giancarlo Righini, in occasione della presentazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e la proposta di legge di stabilità 2024. "Ci intestiamo totalmente la paternità delle scelte fatte, contengono anche scelte difficili". (segue) (Rer)