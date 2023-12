Torino: inaugurata nuova sede del Centro antiviolenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata inaugurata oggi la nuova sede del Centro antiviolenza di Torino in corso Unione Sovietica 220d. Grazie ai nuovi spazi sarà ampliata la possibilità di accesso, di ascolto, di colloquio, di presenza, di relazioni. "La terribile recente vicenda di Giulia Cecchettin ha scosso il Paese – ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo - e ci ha ricordato, nel modo più drammatico possibile, l'importanza di contrastare non solo il 25 novembre ma ogni giorno qualsiasi forma di violenza di genere. Per questo assume un'importanza ancora maggiore oggi inaugurare questa nuova sede per il Centro Antiviolenza della Città, che testimonia il nostro impegno concreto verso un fenomeno così odioso e ancora purtroppo presente all'interno della nostra società", ha concluso. (Rpi)