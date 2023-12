Senato: Marcheschi (Fd'I), grande valore simbolico arrivo ritratto di Margherita d'Austria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata una vera emozione l'arrivo a palazzo Madama del ritratto di Madama Margherita d'Austria, il dipinto attribuito al pittore Anton Domenico Gabbiani che dagli Uffizi di Firenze torna a Roma, nel palazzo a lei intestato. Ringrazio, per la sensibilità dimostrata per l'arte e per la storia, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il direttore degli Uffizi Eike Schmidt". Lo dichiara il senatore fiorentino Paolo Marcheschi, capogruppo della commissione Cultura a palazzo Madama e promotore dell'iniziativa. "L'arrivo del dipinto di Margherita d'Austria nel palazzo che porta il suo nome è molto importante, sia per la sua storia sia per quello che ha rappresentato come donna e politico. La sua è una figura incredibilmente contemporanea e il fatto che la sua effigie da oggi sia presente presso il Senato della Repubblica assume un grande valore simbolico", conclude Marcheschi. (Rin)