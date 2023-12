Pnrr: M5s, Upb certifica che è fermo come treno Lollobrigida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza spesi dall'Italia nel 2023 ammontano a 2,5 miliardi, il 7,4 per cento delle risorse previste per quest'anno. E' quanto ci dice l'Ufficio parlamentare di bilancio, che traccia un quadro deprimente relativamente allo stato dell'opera del Pnrr nel nostro Paese che fa il paio con quello nefasto della Corte dei conti. Su 231 mila progetti avviati e finanziati, il 75 per cento è in ritardo palese. In parole povere, il treno del Pnrr è stato fermato da Fitto un po' sulla falsariga del Frecciarossa fatto stoppare da Lollobrigida". Lo affermano, in una nota, i senatori del Movimento cinque stelle delle commissioni Lavori pubblici e Industria-Agricoltura Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi, Antonio Trevisi, Sabrina Licheri, Gisella Naturale e Luigi Nave. "A differenza del ministro dell'Agricoltura, l'Italia da quel treno non vuole e non deve scendere, perché di fronte a una manovra voluta chirurgicamente dalla Meloni con zero misure per spingere la crescita economica, il Pnrr resta l'unica ancora di salvezza per il nostro Prodotto interno lordo - aggiungono gli esponenti del M5s -. Il governo però sta mandando in malora pure quello. A Fitto chiediamo meno fiato alle trombe e più concretezza, perché il paese si gioca l'osso del collo sul Piano". (Com)