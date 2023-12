Giappone-Israele: colloquio Kishida-Netanyahu su conflitto in corso a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l’omologo d’Israele, Benjamin Netanyahu, sul conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Tokyo. Il premier giapponese, dopo aver ribadito la condanna inequivocabile degli attacchi terroristici di Hamas, ha affermato che è importante “calmare la situazione” il prima possibile per ridurre al minimo le vittime civili e agire in conformità con il diritto internazionale, compreso il diritto umanitario. Kishida ha poi affermato che il Giappone sostiene la “soluzione dei due Stati”. In risposta, Netanyahu ha spiegato la posizione israeliana sulle azioni militari in corso e ha espresso preoccupazione per i frequenti attacchi contro navi nel Mar Rosso e in altre aree, preoccupazione condivisa da Kishida. I due leader hanno convenuto di mantenere una stretta comunicazione e cooperazione.(Git)