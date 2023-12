Scala: Sala, vicino alla Segre per dare messaggio politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io ho espresso solo un desiderio, ossia quello di aver la senatrice Segre seduta al mio fianco, la sua vicinanza è un messaggio politico". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'accensione dell'albero dei Giochi di Milano Cortina 2026, rispondendo a chi gli ha chiesto il motivo della decisione di sedersi in platea e non al Palco Reale. "Non è mio interesse fare polemica nel giorno di Sant'Ambrogio - ha continuato - il palco reale non sarà vuoto. Una soluzione la troveremo". La vicinanza con Segre "vuol dire tante cose, vuol dire riflettere su quello che lei ha dato a Milano, vuol dire riflettere sulla tragedia che sta succedendo in Medio Oriente". (Rem)