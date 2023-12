Italia-Libia: capo Camera commercio, necessario che Pmi dei due Paesi "crescano insieme" - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera di commercio italo-libica, Nicola Colicchi, ha evidenziato oggi la necessità di "far crescere insieme" le piccole e medie imprese (Pmi) di Italia e Libia, organizzando "un tavolo congiunto" per risolvere i problemi doganali, bancari e tributari. Parlando ad "Agenzia Nova" a margine dell'evento "Libia e Italia, crescere insieme", in corso a Roma, Colicchi ha spiegato che, nel Paese nordafricano, le imprese italiane sono benvolute. Di fatti, l'aggettivo utilizzato in Libia per definire un prodotto di altissima qualità è "italiano", a testimonianza della "grande stima e considerazione che il nostro design, che la nostra capacità di fare impresa ha in Libia". "Il tessuto produttivo libico per fortuna è uguale al nostro, sono Pmi (…). E' il territorio ideale" per le imprese italiane, ha affermato Colicchi, sottolineando la necessità di "fare un grande sforzo comune" con l'aiuto delle istituzioni. Il presidente della Camera di commercio ha inoltre spiegato che la costruzione di una fabbrica di pasta italiana nel Fezzan, la regione del sud-ovest della Libia, è un progetto che la Partnership tra pubblico e privato (Ppp), una struttura del Governo di unità nazionale libico (Gun), "sta portando avanti". (Res)