Medio Oriente: gabinetto sicurezza Israele si riunisce oggi dopo pressione Stati Uniti

- Il gabinetto di sicurezza del governo di Israele si riunirà oggi alle 19:30 ora locale (18:30 ora italiana), e non tra quattro giorni come previsto inizialmente, a causa della pressione esercitata dagli Stati Uniti per consentire l'ingresso di maggiori aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Lo riferisce il quotidiano israeliano "Times of Israel", secondo cui i ministri israeliani dovranno discutere se consentire o meno l'accesso di più carburante e assistenza umanitaria a Gaza, nonché il ritorno dei lavoratori palestinesi in Israele. (Res)