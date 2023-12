Lombardia: a Monza l'inaugurazione del progetto Reggia Contemporanea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- L'itinerario all'interno della Villa, disegnato spesso in accordo con gli artisti e con le fondazioni o gli archivi che li rappresentano, propone oltre cinquanta opere d'arte astratta e figurativa, cinetica e concettuale, di ventisette maestri della creatività moderna e contemporanea, in dialogo con il gusto neoclassico di matrice asburgica e di quello floreale di gusto sabaudo.Tutte le opere di arte e di design sono state concesse a titolo gratuito al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, in comodato d'uso pluriennale o in donazione: la partecipazione entusiasta degli artisti, degli archivi e delle fondazioni che li rappresentano, e delle aziende di design ha reso possibile l'iniziativa. "Mettere insieme, in dialogo le arti contemporanee con la classicità è il segno della nostra volontà di dare un segnale forte e una ripresa culturale che diventi un richiamo anche per altre realtà", ha commentato il sindaco di Monza Paolo Pilotto, intervenendo durante l'inaugurazione del Progetto Reggia Contemporanea, a Monza. (Rem)