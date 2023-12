Ponte Stretto: Bonelli (Avs), bene Schlein, rinnovo appello opposizioni per fermare progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene Elly Schlein, che definisce il ponte sullo Stretto un'opera anacronistica e un progetto sbagliato promosso da Salvini. Come dichiarato durante la recente manifestazione 'No ponte a Messina', rinnovo un appello alla segretaria del Pd e a Giuseppe Conte di unire le risorse e coordinare gli sforzi delle opposizioni per fermare questo progetto. È imperativo agire con determinazione e responsabilità, mobilitando i nostri uffici legali per tutelare i diritti delle comunità coinvolte". Lo dichiara, in una nota, il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, che prosegue: "Stiamo parlando di un progetto che riteniamo non solo inutile, ma dannoso sia per l'ambiente che per l'economia. Dobbiamo agire in difesa dei territori e delle comunità interessate, lavorando uniti per contrastare questa proposta che mette a rischio il nostro patrimonio naturale".(Com)