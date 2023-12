Croazia: ministro Economia, transizione verde una delle priorità nostra strategia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione verde è stata inserita come una delle priorità nella strategia nazionale della Croazia ed è una grande opportunità affinché la nostra economia e tutto il resto si orientino verso un Paese più pulito e più verde. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia e dello sviluppo sostenibile croato, Davor Filipovic, ripreso dall'emittente radiotelevisiva "Hrt". Filipovic ha quindi affermato che lo Stato ha lanciato un "serio ciclo di investimenti" per quanto riguarda la transizione verde, "soprattutto nell'attivazione del potenziale geotermico". "In questo segmento avremo 400 milioni di euro di nuovi investimenti, e l'uso dell'energia geotermica fornirà elettricità a 200 mila famiglie croate. Nei prossimi cinque anni avremo cinque nuovi impianti energetici, il che è molto importante per la transizione energetica", ha sottolineato il ministro aggiungendo che per l'installazione di pannelli solari, dove l'investimento è cofinanziato al 50 per cento dal Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica, sono a disposizione 12 milioni di euro, e che l'anno prossimo il pacchetto di incentivi per il rinnovamento energetico sarà di 120 milioni di euro.(Seb)