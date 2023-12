Serbia: Vucic, non penso a Dacic come nuovo premier del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha affermato che "non pensa" al presidente del Partito socialista serbo (Sps), Ivica Dacic, "come nuovo primo ministro" del Paese. "I membri del Partito progressista serbo (Sns) stanno pensando ad almeno due proposte. Ci sto pensando anch'io, ma nessuna di queste proposte a primo ministro è per ora quella di Ivica Dacic", ha detto Vucic in un'intervista al settimanale "Nin". Lo stesso presidente ha quindi sostenuto di ritenere che alla lista "Aleksandar Vucic-La Serbia non deve fermarsi" a cui fa capo il Partito progressista serbo non sarà necessario l'appoggio del Sps per ottenere la maggioranza in Parlamento alle prossime elezioni del 17 dicembre. "Non avremo neanche bisogno delle minoranze...Avremo noi stessi la maggioranza assoluta, a meno che non succeda qualcosa negli ultimi nove giorni. Nelle ultime elezioni parlamentari abbiamo vinto con il 42 per cento, ora vinceremo con molto di più", ha sottolineato Vucic. In Serbia il 17 dicembre si terranno le elezioni straordinarie parlamentari, provinciali in Vojvodina e amministrative in 65 municipalità e città del Paese, tra cui la capitale Belgrado. (Seb)