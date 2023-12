Lazio: Di Cola (Cgil), segno meno per giunta Rocca su bilancio, non aiuta lavoratori e pensionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul bilancio della Regione Lazio "che è l’atto più politico di una giunta perché dà il segno all’amministrazione. Il segno è meno". Lo afferma in una nota sui social network il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola. "La giunta Rocca sceglie di non aiutare le lavoratrici, i lavoratori, le pensionate e i pensionati in difficoltà per gli effetti del caro vita, non riduce le tasse per chi ha redditi da lavoro o pensione tra i 15.000 e i 40.000 euro, ripetendo la scelta fatta durante tutte le variazioni di bilancio nel corso del 2023 - aggiunge -. Il fondo finanziato, i cui effetti si vedranno nel 2025, a tale scopo è totalmente insufficiente. Di conseguenza per le famiglie ci saranno aumenti fino a 600 euro di addizionale regionale all’Irpef sia nel 2024, che nel 2025. In audizione spiegheremo le nostre ragioni e ribadiremo ancora una volta che vanno trovate le risorse per sostenere le cittadine e i cittadini, che è possibile farlo e che, purtroppo, le parole Righini pronunciate in conferenza stampa danno tristemente ragione alla scelta della Cgil di non firmare l’accordo con cui si avallava l’aumento delle tasse per le famiglie". (Rer)