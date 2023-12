Germania: ministro Difesa, è stato un errore sospendere il servizio militare obbligatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- È stato “un errore” sospendere il servizio militare obbligatorio in Germania, nel 2011, a fronte dell'attuale situazione della sicurezza. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. Come riferiscono il quotidiano “Der Tagesspiegel” e l'emittente televisiva “Zdf”, l'esponente del governo federale ha aperto a un ripristino della leva. Per Pistorius, reintrodurre ora il servizio militare obbligatorio comporterebbe problemi costituzionali e strutturali per le Forze armate tedesche (Bundeswehr). Tuttavia, “la discussione al riguardo prenderà slancio”. Il ministro della Difesa tedesco ha quindi ribadito la necessità di un cambiamento di mentalità nei connazionali, sottolineando che sono finiti i tempi della pace e delle spese militari limitate. Ora, come infine dichiarato da Pistorius, la Germania deve essere “nuovamente in grado di scoraggiare un possibile aggressore” e la Bundeswehr deve essere “pronta per la guerra, che piaccia o no a tutti”. (Geb)