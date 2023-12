Salario minimo: Conte, da governo pantomima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo rinvii e balletti vari, si è consumata la pantomima di Giorgia Meloni, del governo e di queste forze di maggioranza che hanno gettato la maschera, che hanno votato no al salario minimo legale, che hanno detto in particolare no a tre milioni e seicentomila lavoratrici e lavoratori che prendono buste paga vergognose. Le buste paga della vergogna non hanno colori politici. Meloni deve avere rispetto per queste vite". Lo ha affermato, durante una diretta Facebook, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "Oggi Meloni ha detto che questa nostra proposta la fa sorridere: a noi, invece, Meloni non fa ridere affatto e non fa ridere l'atteggiamento pilatesco di questo governo sul no al salario minimo legale - ha aggiunto l'ex premier -. Vi prometto che vinceremo questa battaglia". (Rin)