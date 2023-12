Ex Ilva: Adi, ok a sospensione Afo2, ampliata lista personale comandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito allo sciopero di 48 ore proclamato dai sindacati "le condizioni attuali di marcia degli impianti non possono consentire, per ragioni di sicurezza, il differimento della sospensione della produzione di ghisa dell'Altoforno 2". Lo ha comunicato Acciaierie d'Italia alle Rappresentanze Sindacali Unitarie dello stabilimento di Taranto, in occasione dello sciopero di 48 ore proclamato da Fim, Fiom e Uilm dopo la decisione di interrompere Afo2, che segue la mancata ripartenza di Afo1 prevista per lo scorso settembre. La Società ha ribadito che "ferme le comandate gia esistenti, è necessario che le stesse vengano rafforzate con ulteriore personale strettamente connesso a garantire l'esecuzione indifferibile delle citate attività in condizioni di massima sicurezza, cosi da preservare l'incolumità del personale e danni agli impianti". L'azienda ha presentato quindi le liste nominative del personale che per ragioni tecniche "connesse al necessario ampliamento delle comandate", ovvero i lavoratori che non possono scioperare perché l'impianto continui a lavorare, "sono convocate per le ore 16 di domani 06 dicembre 2023 presso la Direzione di Stabilimento" ha spiegato Adi. (Rem)