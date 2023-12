Lazio: Crea (LcR), bilancio all'insegna della responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo bilancio dell'era Rocca è all'insegna della responsabilità e del pragmatismo. È quanto dichiara il consigliere regionale della Lista Rocca, Luciano Crea. "Se l'indebitamento della Regione si è raddoppiato in dieci anni, non è certo colpa dell'attuale Giunta, che per altro per la prima volta, dopo decenni, non ricorre al debito per finanziare gli investimenti. E questa è una notizia, una presa di responsabilità da parte dell'Amministrazione che con il bilancio di previsione ha tenuto conto anche dei recenti, giusti rilievi della Corte dei conti", conclude. (Com)