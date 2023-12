Medio Oriente: i militari israeliani accerchiano Khan Younis, Erdogan mette in guardia da attacchi ad Hamas in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i combattimenti tra militari israeliani e combattenti dei gruppi islamisti palestinesi Hamas e Jihad islamica nella Striscia di Gaza e, in particolare, nel sud, dove è stata accerchiata Khan Younis. L’intellingence israeliana ritiene che a Khan Younis si trovino i vertici di Hamas e, in particolare, Yahya Sinwar. A 61 giorni dall’attacco di Hamas in Israele dello scorso 7 ottobre, prosegue la tensione anche sul fronte settentrionale, al confine con il Libano, e nello Stato ebraico si sono attivate le sirene sia per il lancio di razzi da Gaza che per i missili lanciati dai ribelli sciiti Houthi dallo Yemen. A causa della pressione esercitata dagli Stati Uniti per consentire l’ingresso di più carburante e aiuti umanitari nella Striscia, il gabinetto di sicurezza del governo di Israele ha indetto una nuova riunione, in anticipo di quattro giorni rispetto all’agenda. (segue) (Res)