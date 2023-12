Medio Oriente: i militari israeliani accerchiano Khan Younis, Erdogan mette in guardia da attacchi ad Hamas in Turchia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, intanto, ha parlato alla stampa, affermando che la possibile creazione di una zona cuscinetto tra la Striscia di Gaza e Israele "è irrispettosa nei confronti dei palestinesi, non vale la pena discuterne". Davanti ai giornalisti, Erdogan ha aggiunto: "La Turchia è pronta a ospitare una conferenza di pace sul conflitto israelo-palestinese in qualità di Stato garante, se c'è una volontà reale di raggiungere la pace". Israele "pagherà un prezzo elevato se oserà colpire i membri di Hamas - il movimento islamista palestinese al potere nella Striscia di Gaza - in Turchia", ha proseguito. (Res)