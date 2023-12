Decreto Anticipi: Pirro (M5s), buco lo fa governo aumentando debito pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In perfetto stile scaricabarile, non riuscendo proprio ad assumersi nemmeno mezza responsabilità dell'azione di governo, anche oggi abbiamo ascoltato nell'aula del Senato la solita nenia del centrodestra sul superbonus fonte di non si sa quale buco di bilancio. Ora, a parte il fatto che il buco non esiste, visto che di esso non c'è traccia nella prima Nadef, nel primo Def e nella seconda Nadef del governo Meloni. E non esiste perché non c'è stata e non c'è nessuna manovra correttiva". Lo comunica Elisa Pirro (M5s), componente della commissione Affari sociali e Sanità del Senato, a margine del dibattito sul decreto Anticipi. "Detto questo è arrivato il momento di dire che qui l'unico buco lo sta creando il governo con l'aumento del debito pubblico, che sicuramente caratterizzerà i prossimi anni. Il motivo? Basta leggersi le ultime 'Prospettive per l'economia italiana - anni 2023-2024' pubblicate dall'Istat, in cui l'Istituto smentisce clamorosamente le previsioni di crescita del Pil avanzate dal governo per il 2024: il non già glorioso +1,2 per cento stimato dall'Esecutivo viene drasticamente abbassato a un misero +0,7 per cento. Ora, se già con il +1,2 per cento il rapporto debito/Pil a malapena riusciva a stabilizzarsi, come messo nero su bianco dallo stesso governo, con una crescita da zero virgola lo stesso rapporto debito/Pil aumenterà. Il buco è questo, non le farneticazioni di una maggioranza e di un governo che con botte massicce di austerità hanno fatto ripiombare l'Italia in stagnazione dopo appena un anno". (Rin)