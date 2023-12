Lazio: Bertucci (Fd'I), con Bilancio, riduzione debito e attenzione ai fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha detto bene il presidente Rocca: dietro ogni numero di questo bilancio ci sono le persone, i bisogni, le attese e le aspettative. E questi provvedimenti presentati oggi rispettano ogni cittadino della nostra Regione". Così in una nota Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio. "La riduzione del debito di 22 miliardi è stata la stella polare del gran lavoro dell'assessore Righini e dei suoi uffici, ma anche della Commissione Bilancio: intendiamo perseguire questo obiettivo per tutta la durata della legislatura. L'obiettivo è ambizioso: far rientrare il Lazio in un sistema virtuoso", ha spiegato Bertucci. Inevitabilmente il bilancio è stato condizionato dalla complessa situazione finanziaria ereditata dall'amministrazione regionale del presidente Rocca, e pertanto la linea seguita è stata fin da subito quella del contenimento dei costi. "Questo tuttavia non andrà a discapito del sostegno ai redditi più bassi e alle categorie fragili: nella legge di stabilità è stata data particolare attenzione alle famiglie in difficoltà, per sostenerne il reddito e il potere di acquisto, attraverso la previsione di misure in materia sociale, interventi di sostegno alla locazione e interventi finalizzati alla riduzione dello spreco alimentare, senza dimenticare ulteriori agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale", prosegue il consigliere regionale di Fratelli d'Italia. (segue) (Com)