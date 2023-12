Lazio: Bertucci (Fd'I), con Bilancio, riduzione debito e attenzione ai fragili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione triennale del pagamento delle rate capitali del debito derivante dalle anticipazioni di liquidità, "per la quale dobbiamo ringraziare il governo nazionale, porterà ad un risparmio per le casse regionali di circa 350 milioni di euro su base annua per il prossimo triennio, ma soprattutto va sottolineata la trasparenza, visto che per la prima volta nella storia della Regione viene individuata con puntualità ogni voce dei 22 miliardi di debito della regione e la sua relativa copertura, senza dimenticare che per la prima volta, dopo moltissimi anni, il Bilancio di previsione stabilisce che, per gli anni dal 2024 al 2026, non è previsto il ricorso al debito per finanziare gli investimenti: andremo in questo modo ad evitare la possibilità di creare nuovi debiti andando incontro a quella riduzione dell'enorme debito finanziario e alle richieste dalla Corte dei Conti". Proseguono infine i lavori della Commissione Bilancio. "Sono molto soddisfatto. La sessione di bilancio in commissione è iniziata già il 30 novembre, con la relazione introduttiva sul Defr, e sta andando avanti con le varie audizioni dei sindacati, del Terzo Settore, degli enti locali e delle parti sociali sulla proposta di legge di stabilità e sulla proposta di legge di bilancio. Il programma è ben delineato: la previsione è quella di fare 8 sedute della commissione sui documenti bilancio, questo per confermare la centralità del consiglio, nel quale, in sede di discussione, auspico un confronto leale con l'opposizione, lavorando esclusivamente per il bene della nostra Regione", chiude Marco Bertucci. (Com)