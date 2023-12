Ucraina: consigliere presidenziale Yermak incontra presidente Camera, aiuto Usa è cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere presidenziale ucraino, Andriy Yermak, ha incontrato il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, il repubblicano Mike Johnson, nel quadro della sua visita a Washington. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, Yermak ha ringraziato il Congresso Usa per il suo sostegno nei confronti di Kiev. “L’aiuto degli Stati Uniti è cruciale per l’Ucraina, e lo apprezziamo molto: abbiamo aggiornato le nostre controparti sulla situazione sul campo, ribadendo la necessità di continuare a sostenerci mentre difendiamo la nostra libertà”, ha scritto. (Was)