Ue: Meloni riceve Metsola a Palazzo Chigi

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel quadro della sua missione nel Sud Italia. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. Il cordiale incontro è stato l’occasione per fare il punto sui principali dossier dell’attualità internazionale ed europea. Ucraina e Medio Oriente, ma anche migrazione, allargamento dell’Unione europea, revisione del Quadro finanziato pluriennale Ue e sicurezza e difesa in vista del Vertice Ue-Balcani del 13 dicembre e del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023. (Com)