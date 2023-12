Covid: anche in Piemonte l'open day per il vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la Regione Piemonte ha aderito all'open day sul vaccino anti-Covid lanciato dal ministero della Salute. In particolare, la Regione ha chiesto alle Asl di organizzare degli open day già nel periodo pre-natalizio: le iniziative potranno avvalersi del nuovo vaccino ricombinante adiuvato Nuvaxovid autorizzato per l'immunizzazione dei soggetti di età pari o superiore a 12 anni. "Il Piemonte prosegue il suo impegno nella campagna vaccinale e si conferma in prima linea nella capillarità che viene offerta a chi vuole vaccinarsi, grazie al coinvolgimento di medici di medicina generale, delle farmacie che sono già protagonisti da tempo della campagna vaccinale del Piemonte, come per altro auspicato ieri dalla cabina di regia nazionale - ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio -. Abbiamo chiesto alle All di organizzare nei prossimi giorni open day per aumentare la copertura vaccinale che, non ci stancheremo mai di ricordarlo, è fondamentale soprattutto per le persone più anziane e fragili", ha concluso. (Rpi)