Senato: Fd'I presenta disegno legge riforma per guardie giurate particolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge di riforma per le guardie giurate particolari è stato presentato oggi in Senato e il primo firmatario è stato il senatore di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama, Alberto Balboni. Lo dichiara in una nota Fratelli d'Italia. "Si tratta di un testo snello che consta di soli quattro articoli ma puntuali", ha detto il senatore Costanzo della Porta, cofirmatario insieme ad altri senatori di FdI del Ddl. "Una norma, quella che ci apprestiamo a modificare, che è vetusta in quanto risale al 1931 e necessita di un assoluto aggiornamento. In questo disegno di legge si prevede la creazione di un albo specifico per l'esercizio dell'attività di guardia giurata particolare, al fine non solo di qualificarne il ruolo ma anche per rendere questo tipo di lavoro a supporto di quello delle Forze dell'ordine - ha aggiunto -. Sono infatti previste anche sanzioni, mirate a garantire l'esercizio di questa attività a chi farà parte dell'albo, e un aggiornamento consequenziale anche per ciò che riguarda il trattamento economico a fini pensionistici. Vogliamo trasformare l'attività di guardia giurata particolare in una risorsa ai fini del potenziamento della sicurezza per i cittadini e fornire, con questa normativa, certezze a chi va a ricoprire questo ruolo", ha concluso della Porta. Alla conferenza stampa di presentazione del Ddl erano presenti anche il segretario nazionale dell'Ugl Sicurezza civile, Enrico Doddi, e i rappresentanti di varie associazioni datoriali del settore. (Com)