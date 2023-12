Enel: alla COP28 conferma il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della COP28, Enel, che ha aderito all'iniziativa Green Powered Future Mission (GPFM), ha partecipato al relativo evento "Mission Innovation Green Powered Future Mission: National pilot projects for net zero power systems". Gpfm è una cooperazione internazionale pubblico-privata partecipata dal governo italiano, attraverso il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), supportato da Ricerca sul Sistema Energetico). Inoltre, Gpfm si colloca nell'ambito di Mission Innovation 2.0, iniziativa di cooperazione multilaterale globale lanciata in occasione della COP21 a Parigi, il cui scopo primario è quello di accelerare i processi di innovazione delle tecnologie pulite. Nello specifico, Gpfm ha lo scopo di dimostrare che, con orizzonte 2030, i sistemi elettrici possano efficacemente integrare le energie rinnovabili intermittenti, come eolico e solare, nel mix di generazione, mantenendo l'efficienza economica, la sicurezza e la resilienza del sistema. Le reti rivestono un ruolo primario nella Gpfm, che si snoda lungo i filoni dell'innovazione nelle energie pulite, della flessibilità dei sistemi e della digitalizzazione, attraverso progetti dimostrativi innovativi. A questo proposito, Enel Grids and Innovability, la Business Line del Gruppo dedicata alle reti, all'innovazione e alla sostenibilità, ha contribuito alla definizione di priorità di innovazione e alla condivisione di best practice, anche attraverso progetti pilota in Italia, Spagna, Brasile e Colombia. (segue) (Com)