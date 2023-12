Enel: alla COP28 conferma il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mase ha allocato per gli obiettivi di Gpfm finanziamenti per circa 180 milioni di euro nel triennio 2024-2026, su un totale di 502 milioni di euro per promuovere la ricerca e lo sviluppo di tecnologie energetiche innovative a zero emissioni. Tramite Enel Grids, il Gruppo partecipa inoltre all'iniziativa 3DEN, guidata dall'International Energy Agency (Iea) e dal Mase, al fine di accelerare i progressi nella modernizzazione del sistema energetico con la stesura di linee guida e la realizzazione di progetti pilota. ​L'evento di presentazione "3DEN Initiative: implementing tomorrow's smart power systems" ha riunito rappresentanti del Mase , della IEA, di UNEP (United Nations Environment Programme) e di altre aziende risultate aggiudicatarie di progetti, al fine di condividere le visioni sulle politiche e sulle tecnologie necessarie per rendere più smart i sistemi energetici del futuro. (segue) (Com)