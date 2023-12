Enel: alla COP28 conferma il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della COP28, Enel è stata tra le utility del settore elettrico che hanno aderito, tramite la "Uae Declaration for Action", alla "Utilities for Net Zero Alliance" (Uneza), iniziativa coordinata da Irena (International Renewable Energy Agency), sostenuta dal Wef (World Economic Forum) e fortemente promossa dagli United Nations High-Level Climate Champions, personalità autorevoli nominate dalle Nazioni Unite per armonizzare il lavoro dei governi con le azioni volontarie intraprese da città, regioni, aziende e investitori verso la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. L'iniziativa è finalizzata a creare un ecosistema internazionale di cooperazione tra utility per accelerare la transizione energetica, abbattendo le barriere che si frappongono alla realizzazione degli Obiettivi Net Zero. (segue) (Com)