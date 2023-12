Enel: alla COP28 conferma il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel ha inoltre partecipato al panel "Energy Compacts: Advancing commitments towards SDG7 from Billions to Trillions" di SEforAll, organizzazione internazionale che collabora con le Nazioni Unite per l'avanzamento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 7 (SDG7) "Sustainable Energy for All". Il panel è focalizzato sugli 1,3 trilioni di dollari mobilitati tramite gli Energy Compacts, che rappresentano impegni volontari per contribuire al raggiungimento del SDG7, e a cui la stessa Enel ha contribuito con tre Compacts: l'Energy Compact di Gruppo, l'Energy Compact per l'Elettrificazione della Sardegna e l'Energy Compact per Santiago del Cile. L'azienda ha anche partecipato alla Ceo Roundtable di Afid (Alliance for Industry Decarbonization), e al relativo Gruppo di Lavoro "Renewables" di cui Enel Green Power, controllata di Enel per le energie rinnovabili, detiene la leadership. Afid è l'Alliance coordinata da Irena allo scopo di potenziare le ambizioni di decarbonizzazione in linea con gli obiettivi globali e nazionali di riduzione delle emissioni. Sempre nell'ambito della COP28, Endesa, la controllata spagnola del Gruppo Enel, è stata premiata come "Energy Transition Changemaker" nella categoria Rinnovabili, per il progetto di Just Transition della centrale termoelettrica di Andorra, Teruel, che mira alla conversione della centrale termoelettrica in un hub per le energie rinnovabili, sviluppando attività socioeconomiche e creando occupazione nell'area. (Com)