Scuola: delegato Città metropolitana Roma, intollerabili atti vandalici durante occupazioni

- Le proteste di studenti e operatori delle scuole a Roma "sono sempre da rispettare e ascoltare ma i danneggiamenti dentro gli istituti derivanti da veri e propri atti vandalici sono assulatamente intollerabili". Lo afferma in una nota il consigliere delegato all'Edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci. "Preoccupano e non poco le occupazioni nelle scuole superiori che, in alcuni casi, come accaduto al Liceo Wolf di Roma hanno causato danni economici ingenti - spiega -. Le proteste di studenti e operatori delle scuole sono sempre da rispettare e ascoltare ma i danneggiamenti dentro gli istituti derivanti da veri e propri atti vandalici sono assulatamente intollerabili. Sopratutto quando si protesta perché le strutture sono fatiscenti. Stiamo facendo uno sforzo enorme come Città metropolitana per consentire ai ragazzi di vivere nell'ambiente scolastico in maniera dignitosa". (segue) (Com)