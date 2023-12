Scuola: delegato Città metropolitana Roma, intollerabili atti vandalici durante occupazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo aperto i cantieri finanziati con i fondi Pnnr - prosegue Parrucci -, completando tutte le procedure in tempi record, ma ora ci ritroviamo non solo a conteggiare ulteriori spese derivanti da questi atti vandalici - a oggi ammontano a circa 150.000,00 euro - ma anche la preoccupazione di vedere fermi i cantieri nei plessi scolastici. Ogni settimana ci sono interlocuzioni con le scuole, mediando rispetto alle poche risorse che l'ente ha disponibili. Per questo, assieme al sindaco Gualtieri - conclude -, abbiamo chiesto più fondi del Pnrr al governo nazionale per completare il lavoro che da due anni ci vede impegnati 24 ore su 24. A oggi abbiamo a Roma 18 scuole occupate per questo rivolgo un appello ai ragazzi; aiutateci a rispettare e tutelare il vostro futuro". (Com)