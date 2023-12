Ucraina: Casa Bianca, senza azione del Congresso esauriremo risorse a fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità ucraine rischiano di perdere la guerra con la Russia, in mancanza di nuovi aiuti militari da parte degli Stati Uniti. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Se il Congresso non approverà il finanziamento di nuovi aiuti, a fine mese non avremo più le risorse”, ha detto, aggiungendo che le autorità di Washington devoni fare “tutto il necessario per proteggere il fianco orientale della Nato da possibili aggressioni”. (Was)