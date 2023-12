Regno Unito: Braverman, Conservatori rischiano oblio elettorale se non contrasta immigrazione irregolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministra dell'Interno britannica, Suella Braverman, ha affermato che il Partito conservatore rischia "l'oblio elettorale nel giro di pochi mesi" se la legislazione di emergenza per contrastare l'immigrazione clandestina non funzionasse. Nel suo primo discorso alla Camera dei Comuni dopo il licenziamento del mese scorso, Braverman ha accolto con favore la promessa del primo ministro Rishi Sunak di introdurre una legislazione di emergenza nel tentativo di mantenere vivo il piano di deportare in Ruanda gli immigranti che arrivano illegalmente nel Regno Unito. Tuttavia, Braverman ha insistito sul fatto che Sunak deve capire i toni dell'opinione pubblica sulla questione immigrazione, o rischiare di vedere il collasso dei conservatori alle prossime elezioni. (Rel)