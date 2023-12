Ucraina: Casa Bianca, fine aiuti Usa sarebbe un regalo di Natale a Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione degli aiuti statunitensi all’Ucraina sarebbe “un regalo di Natale” al presidente russo, Vladimir Putin. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa, esortando nuovamente il Congresso ad approvare la richiesta di emergenza avanzata dalla Casa Bianca per finanziare gli aiuti all’Ucraina, ad Israele e a Taiwan. (Was)