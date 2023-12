Legge Bilancio: Gasparri (FI), in Aula Senato il 18 dicembre, emendamenti governo lunedì in Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 11 dicembre in commissione Bilancio del Senato "dovrebbe cominciare l'esame non solo della manovra, ma delle proposte che il governo ha annunciato in capigruppo", ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, al temine della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. Sono "quattro le questioni che saranno affrontate dall'esecutivo: il pacchetto sicurezza e difesa inclusa la previdenza, poi la previdenza anche in riferimento al settore della sanità - i testi saranno depositati nelle prossime ore - e ancora gli Enti territoriali e poi il tema investimenti con il Ponte sullo Stretto e infrastrutture", ha spiegato. Sono quattro temi che il governo affronterà con "appositi emendamenti", mentre la legge di Bilancio "dovrebbe arrivare in Aula lunedì 18" dicembre, ha chiarito Gasparri. (Rin)