Stellantis: assessore Lazio, riunito tavolo sviluppo automotive, su Cassino chiesta chiarezza

24 luglio 2021

- Riunito oggi al Mimit il primo tavolo ufficiale sull’automotive, alla presenza del ministro Urso e del sottosegretario Bergamotto. All’incontro anche il vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, oltre al sindaco di Cassino, Enzo Salera e al primo cittadino di Piedimonte San Germano, Gioacchino Ferdinandi, per evidenziare la situazione relativa a Stellantis, che negli ultimi mesi ha destato notevole preoccupazione. Lo comunica in una nota La Regione Lazio. Nel tavolo, che si è svolto in un clima di massima concretezza e collaborazione - prosegue la nota - le istituzioni hanno richiamato Stellantis alle proprie responsabilità, facendo presente che gli incentivi dovranno essere condizionati all’aumento della produttività. "Durante l’incontro, in linea con le iniziative a livello nazionale, abbiamo confermato per gennaio l’apertura di un tavolo di lavoro regionale, come indicato nella recente mozione votata in Consiglio regionale all’unanimità su Stellantis", afferma il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al commercio e artigianato, all'industria e internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, al termine della riunione. "Abbiamo apprezzato la dichiarazione di Stellantis, che è determinata a mantenere una centralità dell’Italia per gli investimenti e la produzione. Ma ho chiesto chiarezza alla multinazionale sulle modalità della riorganizzazione, sui volumi produttivi futuri e sui segmenti dello stabilimento di Piedimonte San Germano", conclude Angelilli. (segue) (Com)