Stellantis: assessore Lazio, riunito tavolo sviluppo automotive, su Cassino chiesta chiarezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tavolo - spiega la nota - ha stigmatizzato nel merito e nel metodo in modo netto e unanime il progetto di vendita di alcune sedi Stellantis, compresa quella di Cassino, che ha generato un grande disappunto e un vero e proprio allarme sociale tra i lavoratori sui territori. Inoltre, sono stati annunciati cinque sottotavoli per lo sviluppo sull’automotive che partire a breve: mercato per la produzione, con obiettivo 1 milione di veicoli; competitività ed efficientamento degli stabilimenti italiani; investimento su ricerca e sviluppo; componentistica con il suo indotto e riqualificazione delle competenze alla luce della transizione verde. (Com)