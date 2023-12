Difesa: Crosetto nuovo incarico Vannacci assegnato in base a principi di “opportunità e terzietà”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Roberto Vannacci “non è stato rimosso ma avvicendato”, “gode di tutti i diritti di difesa previsti” ed è stato assegnato a un nuovo incarico in base a principi di “opportunità e terzietà”, in considerazione dell’inchiesta a suo carico. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo oggi alla Camera dei deputati a un’interrogazione a risposta immediata di Riccardo Magi (+Europa). Dopo aver premesso di aver già fornito “ogni chiarimento possibile”, compresa la “nota dettagliata” di due giorni fa, Crosetto ha ribadito che il 21 agosto il generale Vannacci “è stato avvicendato, non rimosso” dal suo incarico di comandante dell’Istituto geografico militare e che il nuovo incarico che gli è stato assegnato – capo di Stato maggiore delle forze operative terrestri dell’Esercito – “è in linea col suo suo ruolo, grado ed esperienze maturate”. Inoltre, è “un incarico di staff, non in line, privo di proiezione esterna”, ha precisato il ministro. Crosetto ha ricordato che l’inchiesta “sommaria” si è aperta il 18 agosto e chiusa il 16 ottobre e che il 4 dicembre è stata notificata la proposta di inchiesta “formale” da lui autorizzata. “Motivi di opportunità e terzietà suggerivano di non assegnare il generale all'area del vertice delle due inchieste, cosa che limitava le possibilità del suo impiego”, ha spiegato il ministro. Riguardo all’inchiesta, per la quale è stato nominato come generale inquirente Mauro D’Ubaldi, Crosetto ha invocato una “rigorosa necessità di riservatezza”.(Res)