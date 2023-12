Medio Oriente: Casa Bianca avverte Houthi, basta attacchi nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie yemenite filo-iraniane Houthi devono smettere di attaccare le navi commerciali e destabilizzare la regione del Mar Rosso. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Gli Stati Uniti sono sempre pronti a rispondere e a difendere i loro interessi e le loro truppe, come giá avvenuto in Iraq e in Siria”, ha detto. (Was)