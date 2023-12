© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità iraniane riforniscono le milizie yemenite Houthi con armi, missili e droni: sono complici. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Le milizie Houthi hanno il dito sul grilletto, ma è l’Iran ad aver fornito il fucile”, ha detto. (Was)