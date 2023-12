© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti per ora non hanno riscontrato segnali che possano dimostrare il coinvolgimento di attori stranieri a sostegno di Hamas, nel quadro della guerra nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (Was)