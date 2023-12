Auto: Stellantis, Italia centrale in strategia gruppo, obiettivo sostenere produzione veicoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi sono solo esempi - ha spiegato Davide Mele - della vitalità del Turin Manufacturing District, che oggi opera come centro di ingegneria per l'elettrificazione, cuore progettuale di marchi iconici italiani, polo produttivo di veicoli e componenti all'avanguardia per le crescenti attività di elettrificazione e sostenibilità. Mirafiori è il perfetto esempio dell'evoluzione della nostra industria, continuando a sviluppare un forte legame con tutte le istituzioni innovative e in particolare con il Politecnico di Torino”. Al termine dell'incontro, la delegazione di Stellantis, di cui faceva parte anche il responsabile delle Relazioni istituzionali in Italia, Daniele Chiari e il responsabile delle Risorse umane in Italia, Giuseppe Manca, ha ribadito come ognuna delle parti presenti al "Tavolo di sviluppo dell'Automotive" debba abbracciare il cambiamento necessario in modo totalizzante, proattivo e sincero, perché solo così sarà possibile gestire al meglio la transizione verso l'elettrificazione del settore automobilistico in Italia per far sì che, tutti insieme, si possa creare la condizione per offrire una mobilità accessibile ai clienti. Si tratta di anticipare i tempi, perché lo status quo è contrario a un business sostenibile che vada a beneficio dei dipendenti del settore automobilistico in Italia. (Com)