Legge Bilancio: La Russa, ottimista su esame Aula Senato dal 18 dicembre

- "No", non si allungano i tempi per l'approvazione della legge di Bilancio, ha spiegato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al temine della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. "Spero non troppo ottimisticamente di iniziare la sessione in Aula il lunedì 18, come avevamo ipotizzato già la settimana scorsa. Poi vediamo, dipende dalla responsabilità di tutti, a partire dagli uffici governativi per passare ai nostri. Questa volta sono ottimista", ha aggiunto. (Rin)