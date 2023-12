Medio Oriente: Casa Bianca, per ora non sosteniamo cessate il fuoco a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti per il momento non sono a favore di un cessate il fuoco permanente nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Un cessate il fuoco permanente consentirebbe ad Hamas di riorganizzarsi e pianificare nuovi attacchi contro Israele: sosteniamo invece pause umanitarie specifiche e localizzate, per liberare gli ostaggi e consegnare gli aiuti”, ha detto. (Was)