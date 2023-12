Napoli: assessore Sport del Comune, sosteniamo "Progetto Pace Odv" nella lotta a violenza sulle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Napoli promuove l'iniziativa dell'Associazione "Progetto Pace Odv" che ha realizzato un video di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, coinvolgendo persone portatrici di disabilità. Considerato l'alto valore sociale dell'iniziativa, l'assessore allo Sport e alle Pari opportunità Emanuela Ferrante conferirà un'onorificenza ai protagonisti del video il giorno 7 dicembre 2023, alle ore 17.30, presso la Sala Giunta Palazzo San Giacomo. "E' molto importante supportare significative realtà associative come l'Associazione "Progetto Pace ODV" e premiare il loro impegno sul territorio. In particolare, vanno valorizzate le iniziative che promuovono la cultura dell'inclusione attraverso il coinvolgimento di coloro che, affetti da disabilità fisica o psichica, versano in situazione di emarginazione, favorendo la loro integrazione nella società e il miglioramento della loro autonomia personale - ha commentato l'assessore allo Sport e alle pari opportunità Emanuela Ferrante -. Nella stessa direzione va ogni iniziativa di sensibilizzazione e di educazione per contrastare ogni forma di violenza sulle persone, che quando agita nei confronti delle donne, raggiunge livelli di drammaticità e di efferatezza inauditi e non più accettabili. Solo attraverso una continua attività di sensibilizzazione e di contrasto, forse un giorno, riusciremo a non piangere più tanti femminicidi". (Ren)