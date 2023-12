Natale: più corse bus a Roma, linee gratuite, buoni sconto taxi ma varchi Ztl accesi più a lungo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Più corse di bus, tram e metropolitane, buoni sconto per i taxi ma un orario dei varchi della Zona a traffico limitato più esteso: insomma più mezzi pubblici e in affitto al centro ma meno auto. Oggi in Campidoglio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessore ai Trasporti Eugenio Patané hanno presentato il piano straordinario per la mobilità nel periodo delle festività natalizie, da venerdì 8 dicembre a domenica 7 gennaio. Saranno moltiplicate le corse di bus e tram tra le 10:30 e le 20:30 nei sabati e nei giorni festivi, ci saranno tre giornate di gratuità su tutta la rete nei giorni: 8, 17 e 24 dicembre 2023. Fino alla Befana saranno attive le due linee speciali gratuite da Termini e da piazzale dei Partigiani verso il centro. Le due linee bus "Free 1" e "Free 2" consentiranno di raggiungere velocemente Largo Chigi e saranno operative tutti i giorni, da venerdì 8 dicembre a domenica 7 gennaio, dalle 9 alle 21, con frequenza ogni 10 minuti. Nel centro storico inoltre la linea elettrica 100 gratuita agevolerà gli spostamenti all'interno per tutto il periodo natalizio anche nei giorni festivi e A avrà una frequenza di circa 13 minuti. "È un piano importante per i trasporti e la mobilità che riprende e rafforza l’indirizzo già sperimentato l’anno scorso con una discreta efficacia" e con cui "si incoraggiano i romani ad andare a fare shopping e a godersi la bellezza del nostro centro storico", ha detto il sindaco, Roberto Gualtieri. "I due pilastri del piano sono l’estensione della Ztl, tranne il 25 dicembre, e il forte potenziamento del trasporto pubblico con uno sforzo economico importante di 2 milioni. Con queste due cose insieme non si disincentiva l’affluenza ma si incoraggiano i romani ad andare a fare shopping e a godersi la bellezza del nostro centro storico’’, ha concluso. (segue) (Rer)