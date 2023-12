Natale: più corse bus a Roma, linee gratuite, buoni sconto taxi ma varchi Ztl accesi più a lungo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da venerdì 8 dicembre la linea A della metropolitana di Roma riaprirà la sera dopo le 21 a termine della prima fase dei lavori di rinnovo dei binari nella tratta Anagnina-Ottaviano. La Metro A quindi ripristina il suo regolare servizio dalle 5:30 alle 23:30 dalla domenica al lunedì e dalle 5.30 fino alle 1:30 il venerdì e il sabato, grazie alla conclusione dei cantieri che nei mesi scorsi hanno garantito la sostituzione di 25 chilometri di binari che attendevano di essere cambiati dal 2009. In generale la linea verrà rafforzata con 48 corse in più. Un incremento della frequenza arriverà anche sulla linea della Metro C, garantendo un treno in più da metà giornata fino a fine servizio. Cambiano alcuni orari nei giorni festivi e prefestivi per il trasporto pubblico locale a Roma nel periodo natalizio. Il 24 dicembre: le linee del trasporto pubblico locale di superficie e le linee metropolitane saranno in servizio fino alle 21. Per le linee notturne di superficie il servizio si svolgerà regolarmente a eccezione di nMA, nMB, nMB1, nMC e nME che inizieranno alle 23:30. Il 25 dicembre: le linee del trasporto pubblico locale di superficie e le linee metropolitane saranno in servizio dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 21:00. Il 31 dicembre: per la notte di fine anno, l’esercizio delle linee metropolitane sarà esteso fino alle 2:30 del primo gennaio. A seguire saranno attivate le linee del servizio sostitutivo metroferro, che sarà attivo dalle 2:30 alle 8 circa del primo gennaio. Le linee di superficie saranno attive fino alle 21 con l’estensione fino alle 2:30 del primo gennaio per 11 linee che collegano alle metropolitane e poi i bus notturni nMA, nMB, nMB1, nMC, nME. Dalle 8 del primo gennaio il servizio sarà regolare su tutta la rete bus, tram e metropolitane. (segue) (Rer)