Natale: più corse bus a Roma, linee gratuite, buoni sconto taxi ma varchi Ztl accesi più a lungo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà esteso però l’orario della Ztl. Si rafforzano infatti le accensioni dei varchi con il divieto di accesso dalle 6:30 alle 20, da lunedì a domenica, a eccezione del 25 dicembre, al fine di limitare l'accessibilità al trasporto privato e favorire lo scambio tra mezzo privato e trasporto pubblico. I vigili urbani, in collaborazione con gli ausiliari del traffico di Atac, intensificheranno l’azione di monitoraggio e controllo dei flussi di traffico e degli stalli di sosta per garantire la piena efficienza del trasporto pubblico. Da venerdì 8 dicembre e fino al 31 dicembre, inoltre, tutti i maggiorenni potranno usufruire dei buoni viaggio per taxi e noleggio con conducente. È previsto uno sconto del 50 per cento sul costo di ogni singola corsa taxi o ncc (sconto massimo di 20 euro a viaggio, per un massimo di 2 corse giornaliere e 400 euro mensili), e uno sconto del 100 per cento per le persone con disabilità (sconto massimo di 40 euro a viaggio, per un massimo di 2 corse giornaliere e 400 euro mensili). "Speriamo quest'anno di avere almeno mille adesioni in più da parte degli autisti, per arrivare a 3 mila", ha spiegato l'assessore Patanè. "Attraverso le centrali taxi, si può prenotare una vettura che ha aderito, nei posteggi si può chiedere lo stesso anche saltando le corse già in fila", ha concluso l'assessore. Inoltre "partirà la sperimentazione del servizio taxi dedicato ai diabili, per un mese ci saranno delle vetture dedicate in modo esclusivo a questo servizio previa chiamata, dal lunedì al venerdì, dalle 16 a mezzanotte e sabato e festivi dalle 8 a mezzanotte", ha chiarito il presidente della commissione Mobilità di Roma, Giovanni Zannola del Pd. Accanto a questo, durante il periodo natalizio gli operatori della "sharing mobility" potenzieranno la loro offerta con iniziative promozionali tese ad incentivare l’uso di mezzi in affitto. Per il car sharing sono previste promozioni sui lunghi noleggi e bonus per i nuovi clienti pari a 20 euro sui futuri noleggi per chi attiva un contratto individuale o familiare nel periodo tra l'8 dicembre e il 7 gennaio. (Rer)