Milano: Conte, previsto rimborso del 25 per cento del debito in dieci anni

- Per quanto riguarda il debito “registriamo una piccola riduzione: all’inizio del primo mandato del sindaco Giuseppe Sala era di circa quattro miliardi di stock, prevediamo di arrivare a tre miliardi alla fine di questo mandato, il che significa un rimborso del 25 per cento in dieci anni”. Lo ha detto l'assessore al Bilancio Emmanuel Conte, parlando con i giornalisti dopo la presentazione del Bilancio previsionale del 2024 del Comune di Milano. A chi gli ha chiesto se, invece, ci saranno dei tagli, ha risposto sostenendo che “quasi tutti i preventivi di tutte le direzioni sono uguali o in miglioramento”. (Rem)